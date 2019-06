Dopo i temporali in arrivo una fase di caldo africano

Già ieri, nel pomeriggio, il meteo ci ha riservato un assaggio di maltempo, con un temporale che in città, a Udine, ha causato anche qualche disagio, tra alberi caduti e ramaglie spezzate, e un superlavoro per i vigili del fuoco, chiamati dai cittadini.

Questo pomeriggio saranno probabili altri rovesci e temporali sparsi, specie sui monti ed in pianura. Qualche temporale potrebbe essere forte.



Dal 25 giugno ondata di caldo africano

"Sto seguendo giorno per giorno l'evoluzione dei campi di pressione che potrebbe portare sull'Italia una forte ondata di caldo nella parte finale di giugno - spiega Marco Virgilio della trasmissione Meteoweekend in onda su Telefriuli, che non nasconde la sua preoccupazione -. La probabilità che a partire dal giorno 25 si propaghi verso l'Europa centroccidentale un poderoso promontorio anticiclonico a matrice africana sta aumentando. I principali modelli deterministici e le analisi ensemble insistono nel disegnare un finale di giugno caldissimo su molte regioni d'Italia, nord e Friuli Venezia Giulia compresi".



Punte massime tra 34 e 36 gradi

"I dati odierni che possiamo ricavare dai modelli ECMWF e GFS sono quasi inquietanti dal momento che inquadrano temperature davvero inusuali in quota, 24 gradi a 1600 metri, 13 gradi a 3200 metri e addirittura solo -7 a oltre 5800 metri - aggiunge Virgilio -. Ci sono ancora spazi per qualche grado in meno ma, va detto, anche per qualche grado in più. Già con l'esoterma 24 gradi a circa 1600 metri, evidenziata oggi da ECMWF in pianura Padana tra il 28 ed il 30 giugno si potrebbero registrare valori massimi di temperatura di 37/40 gradi. Nella migliore delle ipotesi, supponendo cioè che si vada nella direzione degli scenari meno estremi, sarà comunque difficile considerare punte massime inferiori a 34/36 gradi in Fvg".



Vediamo quindi le previsioni di Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni e la tendenza meteo del week end.



Giovedì 20 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio probabili annuvolamenti sui monti con locali rovesci o temporali, possibili isolati anche in pianura, meno probabili sulla costa. Non si esclude qualche temporale piuttosto forte. Venti a regime di brezza; in pianura l'aria sarà comunque piuttosto afosa in giornata.



Venerdì 21 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio probabili annuvolamenti sui monti con locali rovesci o temporali, possibili isolati anche in pianura dove l'aria sarà comunque piuttosto afosa in giornata. Sulla costa prevalenza di sole e venti di brezza con atmosfera più afosa la sera.



Tendenza per sabato 22 giugno

Tempo instabile con prevalenza di nuvolosità sui monti e di cielo poco nuvoloso sulla costa, con rovesci e temporali possibili ovunque, seppur più probabili sui monti e pedemontana.



Tendenza per domenica 24 giugno

Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti; dal pomeriggio, su tutte le zone, sarà possibile qualche rovescio o temporale locale.