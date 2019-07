Dopo l'accoltellamento, a San Domenico si respirano tristezza e paura

A quarantott'ore dalla morte di Ermal, nel quartiere di San Domenico, a Udine, si respirano la tristezza per una vita così giovane spezzata e la paura. I residenti si preparano a ricordare il 18enne albanese con una grande fiaccolata, a testimonianza di quanto l'omicidio, per mano di un suo connazionale non ancora maggiorenne, abbia toccato nel profondo tutta la comunità.

Ma l'accoltellamento nel parco, dicono gli abitanti, è solo la punta dell'iceberg di una situazione di degrado che si è aggravata negli anni. I residenti chiedono una soluzione a un clima d'insicurezza che dura ormai da troppo tempo, fatto di piccoli reati - scippi, furti nelle auto, nelle cantine e a volte anche nelle abitazioni - e di paura quotidiana. E ora che i riflettori si sono accesi sul quartiere udinese, i cittadini si preparano a chiedere più sicurezza alle istituzioni.

Il Comune, attraverso l'assessore Alessandro Ciani, risponde all'appello: "Andrò a parlare con i residenti perchè la nostra politica sulla sicurezza si è sempre basata sul confronto con le persone per risolvere i piccoli o grandi problemi che riscontrano nella vita quotidiana. Udine è una città molto vivibile, ma quando i cittadini avvertono un disagio è giusto ascoltare e provare a dare una risposta".