Doppio incidente lungo la A4 tra Villesse e Palmanova

Due incidenti stradali lungo la A4, tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia nella prima mattina di oggi. Il primo ha visto coinvolto il conducente di un mezzo pesante che, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo del camion.

Il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato su un fianco. Il conducente e un passeggero sono rimasti fortunatamente feriti in maniera lieve: per loro solo escoriazioni e qualche tumefazione. Entrambi hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di Gorizia e del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Per la viabilità e rilievi la Polizia Stradale e i mezzi meccanici di Autovie Venete.

Subito dopo, sempre in direzione Venezia, sempre nello stesso punto, a poca distanza dalla Outlet Palmanova Village, due mezzi pesanti si sono tamponati. Per i conducenti nessuna conseguenza sanitaria. Inevitabili le code e il rallentamento per chi transita in direzione Venezia.