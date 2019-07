Droga, pizzicati con 600mila euro di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine hanno messo a segno un'importante operazione antidroga, che ha permesso di scoprire due importanti 'pedine' dello spaccio in Friuli. La complessa indagine, coordinata dalla Procura di Udine, nei giorni scorsi, ha portato a due fermi, in collaborazione con i militari delle stazioni di Codroipo, San Leonardo e Tarcento e da quelli del Norm di Udine.

A Tricesimo è finito in manette un 30enne albanese, da tempo residente in Italia. La perquisizione a casa sua ha consentito di sequestrare 800 grammi di cocaina, nonché sostanza da taglio, bilancini e quant’altro necessario per il confezionamento in dosi dello stupefacente. La sostanza, per il suo grado di purezza, avrebbe permesso, al dettaglio, di raccogliere una somma superiore ai 600mila euro.

A Tarcento, invece, è stato fermato un 40enne italiano; a casa sua c'erano sei fiale da 50 millilitri di sostanze anabolizzanti-dopanti il cui principio attivo ne rende illegale la detenzione. L'albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’italiano è stato denunciato.