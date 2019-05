Droga anche a minorenni, fermato lo spaccio tra Sacile e Caneva

Spacciavano droga lungo le sponde del Meschio, il fiume che scorre nelle vicinanze di Sacile e si getta nel Livenza, ma anche nei parcheggi del centro commerciale Bennet di Sacile, in parchi cittadini e in pubblici esercizi del comune di Caneva. L’attività di smercio comprendeva soprattutto hashish e marijuana, ma venivano cedute anche dosi di cocaina, ketamina e Mdma, anche a minorenni.

A individuare i malviventi sono stati i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sacile che hanno concluso un’operazione, denominata proprio “meschio”. Nei guai sono finiti cinque persone, tra i 19 e i 20 anni, tutti denunciati. Per un giovane di Caneva, con precedenti, e una ragazza di Santa Lucia di Piave, disoccupata, è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri emessa dal Gip del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti. Coinvolti anche un disoccupato di Mareno di Piave e due ragazze di Santa Lucia di Piave, una barista e l’altra senza occupazione. Tutti responsabili a vario titolo di cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, in alcuni casi aggravata dallo spaccio in favore di minori.

Le indagini coordinate dal pm della Procura di Pordenone Monica Carraturo erano iniziate lo scorso ottobre quando, a Caneva, in seguito a un incidente stradale, il conducente del veicolo dichiarava aver fatto uso di stupefacenti. Gli approfondimenti hanno consentito ai militari di dimostrare una fiorente e consolidata attività di spaccio svolta in particolare dal 20enne operaio di Caneva in concorso con la compagna, che aveva nascosto il denaro tra la biancheria intima, e dal 20enne di Mareno di Piave, che sarà giudicato dalla procura di Treviso.

Il 22 febbraio, nel corso di 12 perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria di Pordenone, all’interno delle abitazioni di indagati e consumatori sono stati sequestrati complessivamente 115 grammi tra hashish e marijuana, alcune dosi di cocaina e di mdma, bilancini di precisione e materiali idonei al confezionamento e allo smercio delle droghe. Alle perquisizioni svolte da 30 carabinieri della compagnia di Sacile – supportati dai comandi di Conegliano e Vittorio Veneto – hanno preso parte anche personale e unità cinofile antidroga dei comandi di Polizia municipale di Treviso e San Michele al Tagliamento.

Nell’ordinanza del Gip sono state contestate a carico degli indagati oltre 600 cessioni di sostanze stupefacenti tra gennaio 2017 e marzo di quest’anno in favore di persone di età compresa tra 17 e 34 anni, residenti tra il Friuli occidentale e la Marca trevigiana.