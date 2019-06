Droga nella biancheria intima, fermata coppia friulana

Alle 6.45 di domenica, i Carabinieri hanno fermato, in via Levada a Concordia Sagittaria, un'auto con a bordo due fidanzati friulani. Dopo un'attenta perquisizione, i militari hanno scoperto ben 44 grammi di cocaina, otto pastiglie di ecstasy, 1,5 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico e a una cospicua somma di denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Parte della cocaina era nascosta nel reggiseno e negli slip indossati dalla donna, mentre l’altra è stata trovata, abilmente nascosta nel manico di una spazzola per capelli e in quello di una spazzola per togliere i peli dagli indumenti.

Le pastiglie di ecstasy erano, invece, nascoste nelle mutande indossate dall’uomo. I due sono così stati accompagnati nell’appartamento di Lignano Sabbiadoro, dove avevano detto di risiedere. E anche lì, i militari hanno trovato diverse sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione di quell'appartamento e di un altro che è risultato essere nella disponibilità esclusiva dei due, sono saltati fuori altri 52 grammi di cocaina, sei pastiglie di ecstasy, materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico.

Inevitabile, per tutti e due, l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e, come disposto dall’autorità giudiziaria di Pordenone, il loro accompagnamento in carcere.