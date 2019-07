Due anni senza Nadia Orlando

Sono passati due anni dalla morte di Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis di Dignano uccisa dal fidanzato Francesco Mazzega, 36 anni all'epoca dei fatti. Due anni di dolore per la famiglia, per papà Andrea, mamma Antonella, il fratello Paolo, i parenti e gli amici della giovane. Dolore per la perdita violenta e improvvisa di una figlia, di una sorella, di un'amica, aggravato dalla vicenda giudiziaria che ne è seguita e che quotidianamente riapre lo squarcio nel cuore di chi Nadia l'ha amata e conosciuta. Due anni trascorsi a chiedere giustizia per Nadia, vittima innocente dell'ennesimo femminicidio, di un amore malato, di una relazione difficile, basata sulla possessività e sulla gelosia.



L'ultimo incontro e poi il delitto

La sera del 31 luglio 2017, la coppia di fidanzati, che stava attraversando un momento di crisi e si era lasciata, si è incontrata per un ultimo chiarimento. Una visita, quella di Mazzega, a casa dei genitori di Nadia, che ha fatto da prologo all'assassinio. Nadia ha accettato di incontrare ancora una volta l'ex fidanzato, ignara della sorte che la attendeva di lì a poco. Salita in auto con Mazzega, la 21enne è stata uccisa al termine dell'ennesima discussione, sul greto del fiume Tagliamento, a Dignano.

L'assassino ha percorso centinaia di chilometri con il cadavere dell'ex fidanzata in auto, spingendosi fino in Slovenia.

La folle corsa di Mazzega, durata un'intera notte, si è conclusa alle 9 del mattino del 1 agosto davanti al portone della sede della Polstrada di Palmanova, quando si è presentato agli agenti per costituirsi.

Nadia, che da circa un anno frequentava il 36enne di Muzzana, conosciuto alla Lima di Spilimbergo, dove lavoravano entrambi, era ancora seduta al posto del passeggero, con la cintura di sicurezza allacciata.



Pochi giorni in carcere e poi i domiciliari

L'assassino, reo confesso, in totale ha passato poco più di due settimane in carcere. Le sue condizioni psicofisiche lo hanno portato in un primo momento, subito dopo la confessione, al ricovero in ospedale, nel reparto di psichiatria, a Udine, poi nel carcere di via Spalato dove i detenuti hanno messo in scena un'animata protesta che ha spinto le autorità a predisporre immediatamente il suo trasferimento nella casa circondariale di Pordenone, nel reparto protetti lontano dagli altri carcerati. Poi la decisione, il 29 agosto 2017, del Tribunale del riesame di Trieste di predisporre i domiciliari, a casa dei genitori, a Muzzana. A nulla è valso il ricorso presentato allora dalla Procura di Udine, rigettato dalla Corte di Cassazione che ha depositato la sentenza confermando i domiciliari per il giovane, sorvegliato con il braccialetto elettronico.

Una decisione che ha profondamente ferito i genitori della vittima e scatenato dure polemiche, tanto che ne è seguita una mobilitazione che ha portato alla raccolta di 17mila firme per chiedere giustizia per Nadia Orlando.



Il processo e la condanna a 30 anni

Mazzega ha scelto il rito abbreviato, mentre i genitori della 21enne, Andrea e Antonella, il fratello Paolo, il comune di Dignano e il centro antiviolenza Voce Donna onlus si sono costituiti parte civile. Anche la Regione Fvg è stata formalmente ammessa come parte civile.

A luglio dello scorso anno è arrivata la condanna a 30 anni per il giovane muzzanese. Il giudice Mariarosa Persico ha emesso la sentenza, senza attenuanti, accogliendo in toto le richieste del pm Letizia Puppa, titolare del fascicolo, che aveva chiesto il massimo della pena prevista con il rito abbreviato, riconoscendo l'aggravante dell'omicidio per futili motivi. Mazzega è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ma fino alla sentenza definitiva, continua a restare ai domiciliari, a casa dei genitori.

A novembre 2018 l’avvocato Federico Carnelutti ha presentato appello contro la sentenza emessa l'11 luglio scorso a carico di Francesco Mazzega, puntando al delitto passionale che in giurisprudenza non comprende l'aggravante contestata nella sentenza.



L'ultima mossa della difesa

Pochi mesi fa, ad aprile, è arrivata la richiesta dei legali di Mazzega per far trasferire il processo in altra sede. Ci sarebbe, infatti, secondo gli avvocati, un ‘clima ostile’. Per questo, richiamando la ‘legitima suspicione’, i difensori dell'omicida reo confesso hanno fatto richiesta di trasferire in una sede diversa, fuori regione, il secondo grado di giudizio, che doveva iniziare in Corte d'Assise d'Appello a Trieste.

La richiesta è stata rigettata dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che il processo di appello sarà celebrato in Corte d'Assise d'Appello a Trieste, che ora dovrà fissare la data d'udienza. Una mossa, quella della difesa di Mazzega, che la famiglia Orlando, attraverso gli avvocati, è apparsa come un modo per allungare i tempi del processo. La prima udienza d’Appello, infatti, era originariamente fissata per il 12 aprile.

La storia di Nadia, una delle tante – troppe – donne uccise dall'ex in Italia, è stata raccontata anche nel corso di una puntata di 'Amore criminale', la trasmissione di Rai3 condotta da Veronica Pivetti.



Il ricordo omaggio della sua Vidulis

Per ricordare Nadia, gli amici e la sua Vidulis, attraverso il Circolo Ricreativo Sportivo e Culturale Vidulese, domenica 4 agosto organizza il 2° Memorial Nadia Orlando - Marcia con il cuore sul fiume, con ritrovo dalle 8,30 alle 9,30 al Parco festeggiamenti della sagra che lei tanto amava e in cui aveva lavorato pochi giorni prima dell'omicidio, spensierata e allegra come una ragazza di 21 anni dovrebbe essere.