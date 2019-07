Due anziani sventano la truffa dello specchietto

Ieri pomeriggio, la prontezza e la lucidità di una coppia di anziani ha evitato che si concretizzasse la truffa dello specchietto. Avvicinati nel rione di Altura, a Trieste, da un suv bianco con all’interno un uomo, una donna e un bambino, i due non si sono fatti intimorire. Di fronte della richiesta di denaro per il danneggiamento del retrovisore, non hanno perso tempo e hanno subito minacciato di chiamare il 112. A quel punto il mezzo si è immediatamente allontanato.

La Polizia di Stato invita tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli o d'intimorirli, come persone anziane, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, le forze dell'ordine invitano la cittadinanza a chiamare il numero unico 112, senza avere timore di segnalare questi episodi.