Due anziani vittime dei ladri nel Pordenonese

Doppio colpo ai danni di anziani nel Pordenonese. A Sacile questa mattina una 90enne del posto è stata vittima del furto con destrezza della borsa che aveva riposto nel cestino della bicicletta. La signora, mentre accompagnava la bici a piedi, è stata improvvisamente avvicinata da una 35enne che le ha portato via la borsetta, scappando di corsa. L’anziana ha subito sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Sacile. Immediate le ricerche avviate dai militari; in borsa l’anziana, oltre ai documenti custodiva le chiavi e 50 euro in contanti.

Ladri in abitazione, invece, a Fontanafredda: ignoti si sono introdotti a casa di un 83enne, mentre l'anziano era assente, rubando monili in oro, monete antiche e contanti per un danno complessivo che ammonta a circa 5.000 euro.