Due auto fuori strada nella notte. Una ha preso fuoco

Nottata di super lavoro per i soccorritori nel Pordenonese, dove due auto sono uscite autonomamente di strada. Il primo incidente si è registrato in via Bellini, a Fontanafredda, alle 3.20; la macchina si è cappottata. Per fortuna il conducente, ferito in modo non grave, è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo e poi è stato affidato alle cure del personale sanitario. Sul posto anche i vigili del fuoco di Podenone, che si sono occupati della messa in sicurezza dello scenario, e i Carabinieri di Fontanafredda.

Ben più grave il bilancio del secondo sinistro, avvenuto un'ora più tardi, in via Leopardi a Fiume Veneto, nei pressi dell'Azienda agricola Le Vinali. Per cause in corso di accertamento, l'auto, una Fiat Punto guidata da un 30enne, dopo essere rovinosamente uscita dalla sede stradale, ha preso fuoco. Il conducente, nell'impatto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a una decina di metri dal veicolo, nel fossato, riportando numerosi traumi.

Il 30enne è stato stabilizzato dal personale del 118, prima di essere trasportato in condizioni molto serie all'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Sul posto anche i Carabinieri di San Vito al Tagliamento e due squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno supportato i sanitari e spento le fiamme che avevano completamente avvolto la Fiat.

Dopo le concitate fasi iniziali, rovesciando l'auto si è appurato che a bordo non c'erano altre persone. Le operazioni si sono concluse attorno alle 5.50.