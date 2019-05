Due escursionisti in difficoltà sul Monte Borgà

Una squadra della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e speleologico è stata allertata intorno alle 17.30 tramite il 112 per due escursionisti in difficoltà nella zona del Monte Borgat. Si tratta, da quanto appreso al telefono, di due stranieri, che hanno comunicato di non riuscire più a scendere dal punto in cui si trovano.

Il punto pare sia compreso, stando alle coordinate fornite dagli stessi, tra la cima del Monte Borgà e la Casera Borgà, a una quota di circa 1600 metri di altitudine. La squadra si sta recando da Erto a piedi nella zona individuata e dovrà percorrere circa mille metri di dislivello in due ore di salita per raggiungerla, lungo due sentieri impervi, il 381 e il 393.

La zona in cui si trovano i due escursionisti è già stata in passato scenario di richieste di soccorso. Il tempo è coperto e minaccia pioggia.

Seguono aggiornamenti