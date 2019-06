Due giovani alpinisti bloccati sulla parete Est della Croda Cimoliana

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata intorno alle 20.40 dalla SORES per due alpinisti in difficoltà sulla parete EST della Croda Cimoliana, nelle Dolomiti Friulane. Pare che i ragazzi abbiano allertato i genitori di non riuscire a proseguire e che questi abbiano poi avvisato il NUE112. Considerata l'ora tarda e le effemeridi scadute, non sarà possibile portare il personale di soccorso sul posto con l'elicottero questa sera e occorrerà attendere le prime ore del mattino per iniziare la operazioni di recupero. Quindi i due scalatori trascorreranno la notte in parete.