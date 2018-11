Due gravi incidenti all'alba. A San Daniele si sono scontrati, poco dopo le 6, uno scooter e una macchina. Due i feriti che sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco volontari di San Daniele e dal personale medico.

Sempre in questa zona del Friuli, poi, in via Lavia, tra Fraibano e Coderno di Sedegliano, il conducente di una vettura ha perso il controllo e il mezzo è finito ruote all'aria: a prestargli aiuto i pompieri del Distaccamento di Spilimbergo e l'elicottero sanitario che è atterrato sulla rotonda di Dignano.