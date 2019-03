Due incidenti in A4, riaperta l'autostrada

Mattinata difficile per chi viaggia in autostrada, a causa di un tamponamento tra un'auto e un camion che ha reso necessario bloccare il traffico lungo l'A4 Venezia-Trieste, in direzione di Udine. Una persona è rimasta ferita, incastrata nell'abitacolo della propria auto. L'incidente è avvenuto verso le 10 di questa mattina, al chilometro 495.7, e ha reso necessaria la chiusura del tratto Villesse-Palmanova, istituendo l'uscita obbligatoria a Villesse. Chiusa l'entrata a Villesse, in direzione Venezia/Udine. Soccorsi in corso e tecnici di Autovie Venete impegnati sul posto con le Forze dell'ordine. Disagi anche sulla A34 Villesse-Gorizia per la chiusura dell'immissione dell'A4.

Poco dopo un altro incidente è stato segnalato da Autovie Venete, sempre lungo la A4, all'altezza di Portogruaro, in direzione Torino, al chilometro 454.9. Code sono segnalate anche tra Palmanova e Portogruaro.

AGGIORNAMENTO (ore 12). Autostrada A4 riaperta, nel tratto Villesse – Palmanova, dopo la rimozione dei due mezzi coinvolti in un tamponamento. Attualmente si segnalano code di mezzi pesanti da Palmanova a Latisana, in direzione Venezia. Prestare molta attenzione alla guida e mantenere le distanze di sicurezza. In questi casi, infatti, basta un attimo di distrazione per provocare nuovi incidenti.

Sono state 24 ore di passione sulla A4, fra chiusure e ripristini, che hanno richiesto un notevole impegno agli uomini delle squadre della manutenzione d’urgenza che sono intervenuti già ieri, dopo l’incendio di un mezzo pesante che trasporta una ruspa, per ripulire dai detriti l’asfalto, sostituire il guard rail danneggiato e, durante la notte riasfaltare sia la corsia di sorpasso sia quella di marcia. Le operazioni si sono concluse alle tre del mattino di oggi. Poche ore di tregua e sono iniziati i rallentamenti dovuti al massiccio afflusso di mezzi pesanti tipico del martedì. A metà mattina il tamponamento fra una vettura e un mezzo pesante ha richiesto la chiusura dell’autostrada e un nuovo intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.