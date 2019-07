Due incidenti in A4, traffico in tilt

Un mezzo pesante che si è messo di traverso – autonomamente – e un’auto che ha tamponato un mezzo pesante. Due sinistri, avvenuti nell’arco di poco tempo (il primo tra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, il secondo tra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia) senza gravi conseguenze per le persone hanno creato però code e congestioni ancora in corso.

L’autista del mezzo pesante non ha riportato ferite e il veicolo è stato rimosso rapidamente ma, complice il forte traffico, le code non si sono riassorbite. Nel secondo sinistro, la conducente della vettura ha riportato ferite molto lievi, ma anche in questo caso il blocco temporaneo del traffico per consentire i soccorsi ha comportato un notevole rallentamento di tutta la circolazione anche dopo che l’incidente è stato risolto.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e il 118. Attualmente (alle 9) la viabilità risulta congestionata in A4 tra Villesse e San Giorgio di Nogaro verso Venezia, dove insistono lunghe code e in A23 tra Udine Sud e il bivio A4/A23 verso il bivio A4 dove le code hanno raggiunto i 6 chilometri. Il traffico è rallentato anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert.