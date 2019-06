Due incidenti tra Cervignano e Fiumicello, grave un centauro

Due incidenti stradali si sono registrati tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri. Il più grave si è verificato in via Aquileia, a Cervignano del Friuli poco prima delle 21. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 59 anni della zona, trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Per lui la prognosi è riservata.

Qualche ora prima si è registrata anche una brutta caduta dalla bicicletta per un uomo di 70 anni di Fiumicello. Il ciclista è rovinato a terra nella borgata di San Valentino, in via della Distilleria. A notarlo è stato un passante che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza, che lo hanno medicato. Per fortuna per lui solo botte e contusioni.