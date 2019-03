Due tentati furti in Friuli

Due tentati furti ieri in Friuli. A Buja, è stato il figlio del padrone di casa a sventare un colpo. Rientrando, ha visto due uomini all’interno dell’abitazione che, accortisi del giovane, si sono dileguati in aperta campagna, scappando dal retro. I due malviventi avevano sfondato una porta per entrare e avevano messo a soqquadro due stanze. Ma sembra che l’arrivo inatteso li abbia fatti fuggire prima che potessero rubare qualcosa.

Episodio ancora più curioso a Campoformido dove la padrona di casa ha sentito dei rumori in giardino. Appena rientrato il marito, la coppia si è accorta che qualcuno aveva posizionato due pedane, da usare come scala, spostando anche alcune piante. Qualcuno, insomma, stava programmando un colpo, ma ha desistito visto che la donna era in casa.

Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.