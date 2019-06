E’ ai domiciliari. Ma in casa trovano materiale rubato

Questa mattina i carabinieri di Maniago, dopo aver fatto riconoscere ai derubati il materiale che avevano sequestrato, hanno proceduto a denunciare per ricettazione un albanese, classe 1981, residente Arba, attualmente agli arresti domiciliari. In casa, i militari avevano trovato attrezzature da giardinaggio e agricole per diverse migliaia di euro. Tutte rubate, lo scorso anno, a un’azienda agricola di Vivaro e a una ferramenta di Fanna.

L’operazione era scattata qualche giorno fa, quando gli uomini dell’Arma hanno ricevuto segnalazioni in merito alla presenza, più che sospetta, del materiale. Hanno quindi richiesto alla Magistratura di Pordenone una perquisizione domiciliare, che ha confermato i sospetti. E l’indagato non ha saputo fornire plausibili spiegazioni.

Il materiale riconosciuto è stato poi restituito ai titolari delle due ditte, per un valore di circa 3mila euro.