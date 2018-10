Ecco i rinforzi per il lavoro

L’arrivo del reddito di cittadinanza renderà strategico il rafforzamento e l’efficientamento dei Centri per l’impiego che come molti uffici della pubblica amministrazione devono fare i conti con una forte carenza di personale.



Come non valutare positivamente quindi la notizia che oltre 40 persone saranno assunte nei prossimi mesi nei Centri del Friuli Venezia Giulia, come reso noto dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, al termine dell’incontro che il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha avuto con i titolari della delega a questo settore nelle varie regioni italiane.

Le assunzioni saranno rese possibili dai fondi previsti nella Legge Finanziaria - un miliardo lo stanziamento - e da quelli del Fondo sociale europeo.



Il mese scorso, il 18 settembre, erano giunti segnali chiari sulla volontà di rafforzare il settore del collocamento grazie alla sigla del protocollo di intesa con i rappresentanti di 14 delle 16 Agenzie per il lavoro operanti in regione. Un primo banco di prova è già in corso dopo che alle stesse agenzie è stato affidato il compito di trovare, assieme ai Centri, una collocazione per 16 lavoratori della Eaton di Monfalcone, mediante la redazione di uno specifico piano di azione nel quale parte pubblica e privata dialogheranno per raggiungere il risultato.



Due giorni prima della sigla del protocollo la Regione aveva in ogni caso deciso di rafforzare l’organico dei Centri per l’impiego (Cpi). La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Rosolen, aveva approvato l’assunzione nelle strutture regionali di 8 operatori a tempo indeterminato e di 13 a tempo determinato per tre anni, grazie ai fondi provenienti dai Programmi operativi nazionali (Pon) “Inclusione” 2014-2020 e “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”.