Ecobonus, partenza in salita per gli aiuti e tanta incertezza

Si naviga a vista. O, per usare una metafora più appropriata, si guida “a fari spenti nella notte”. È la scarsa chiarezza che domina ancora sulla questione dell’ecobonus del Governo sui veicoli ecologici.

Dallo scorso 1 marzo sono partiti gli incentivi statali che potrebbero arrivare a 6.000 euro per chi, rottamando la vecchia auto (ma anche ciclomotori o motocicli), ne acquista una nuova elettrica, ibrida, a metano con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/km. Insieme al bonus, però, è prevista anche l’ecotassa da 1.100 a 2.500 euro per chi invece sceglie vetture più inquinanti.

Il problema vero è che non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi che forniscono le indicazioni pratiche sulle modalità per ottenere il bonus o per pagare la tassa. L’unica certezza riguarda il ruolo dei concessionari, che saranno veri protagonisti della mediazione. Per il resto, rimangono molti dubbi in tutta Italia (anche se il Ministero assicura che chi effettua in questi giorni l’acquisto non perderà il bonus), mentre in Friuli-Venezia Giulia il punto interrogativo riguarda la possibilità di sommare il contributo statale a quello regionale.



La Regione Fvg, già nel 2018, aveva infatti introdotto alcuni incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici. Il contributo - da 3.000 ai 5.000 euro a seconda del tipo di motore scelto e previa rottamazione della vecchia auto – può essere ancora richiesto dai neoproprietari che hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda di contributo alla Camera di commercio.



Il bonus regionale è espressamente indicato come “cumulabile con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa” e tale resterà anche nella prossima formulazione del bando 2019 cui la Regione sta già lavorando e che dovrebbe essere approvata entro fine mese. Significa che, rispetto alle agevolazioni proposte dallo Stato o dalle case automobilistiche, le cifre si potrebbero sommare.

“Siamo stati precursori in Italia di questa misura e ora potremmo essere ancora più incentivanti verso l’acquisto di auto a basse o nulle emissioni grazie alla combinazione della nostra misura regionale e quella nazionale che potrebbe (siamo in attesa di conferme ufficiali dal Ministero) permettere contributi pari a 11 mila euro per l’acquisto di auto elettriche a fronte della rottamazione di veicoli più inquinanti – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro -.



Già in Finanziaria abbiamo ritoccato la vecchia norma poiché ho deciso di far accedere agli incentivi anche coloro i quali vanno a comperare auto usate o a Km0 (non più vecchie di 2 anni). Ora stiamo aumentando lo spettro delle rottamazione estendendolo a tutti i veicoli da Euro 0 a 4 e ancora eliminando il limite di 85.000 euro di reddito. Tutto questo perché il mio obiettivo è quello di togliere dalla circolazione migliaia di veicoli vecchi e inquinanti a beneficio dell’ambiente e della salute pubblica”.



Fanno gola i 4.000 euro per le vetture ibride

La richiesta di contributo regionale per la rottamazione di veicoli a benzina (Euro 0-1) o a gasolio (Euro 0-1-2-3) e al conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici può essere presentata fino al 30 aprile 2019 alle sedi della Camere di commercio delle quattro province del Fvg a seconda della residenza del richiedente. L’auto nuova dev’essere di categoria M1. Il contributo varia proprio a seconda dell’alimentazione del motore: 3.000 euro per veicoli alimentati a benzina/metano; 4.000 euro per l’acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica); 5.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici. Al 4 marzo 2019 questa la situazione.

Trieste: 27 tutte ibride;

Soldi totali impegnati: 367.524 euro

Gorizia: 18 ibride e 1 elettrica.

Soldi concessi: 205.000 euro

Udine: 4 benzina/metano; 95 ibride e 1 elettrica per un totale di 397.000 euro.

Pordenone: 7 benzina/metano; 86 ibride e nessuna elettrica per un totale di 365.000 euro.