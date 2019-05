Elezioni: Lega primo partito anche in Fvg

Si sono concluse le operazioni di voto che, in Fvg, vedevano circa un milione di aventi diritto chiamati ai seggi. In attesa dei primi dati dalle urne, i numeri ufficiali sono quelli dell'affluenza nei 215 seggi della regione.

In regione l'affluenza per le Europee si è attestata al 58 per cento, in leggero calo rispetto alla precedente tornata, nel 2014, quando aveva votato il 58,96%. L'ultima finestra non ha confermato il trend in crescita, seppur minima, dei dati delle 12 e delle 19 rispetto all'ultimo voto.

Analizzando i numeri provincia per provincia, a Gorizia si è recato al voto il 58,18% degli aventi diritto (nel 2014 erano stati il 59,23%); a Pordenone il 54,75% (dato precedente al 55,74%), a Trieste il 58,59% (dato precedente 57,88%) mentre a Udine il 59,86% (nel 2014 la percentuale era stata del 60,25).

Più alto il dato nei comuni che andavano al voto anche per il rinnovo delle amministrazioni. In questo caso, il dato si attesta al 62,09%.

Le operazioni di scrutinio sono iniziate subito dopo la chiusura dei seggi dalle schede per le elezioni europee. Dalle 14 di lunedì 27 maggio, invece, via libera ai conteggi per le comunali. Sono 96 le amministrazioni che dovranno attendere lo spoglio delle schede per conoscere il nuovo sindaco, mentre in 21 casi, dove c'era un candidato unico, si attende solo l'ufficialità del 'secondo quorum'.

Solo uno dei Comuni chiamati al voto supera i 15 mila abitanti. Si tratta di Porcia, dove oltre al primo cittadino si eleggeranno 24 consiglieri. In questo caso, nell'eventualità in cui al primo turno nessuno dei candidati sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, la legge prevede lo svolgimento del turno di ballottaggio nella giornata di domenica 9 giugno.

Da registrare, infine, il caso del Comune di Andreis dove, pur essendo gli organi municipali in scadenza di mandato, non si terranno le elezioni amministrative in quanto non è stata presentata alcuna candidatura per succedere a Romero Alzetta.