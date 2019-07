Elicottero della Protezione civile a sostegno dei rifugi isolati

Saranno 11 le strutture in quota, distribuite tra le Dolomiti friulane, la val Pesarina e le Alpi Giulie, a essere raggiunte dall'elicottero della Protezione civile per azioni di sostegno alla loro attività o per supporto a fasi di ristrutturazione per danni subiti dalla tempesta Vaia. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi confermando quanto concordato anche nel corso di un incontro con i vertici del Cai pochi giorni fa.

"Il territorio montano ha fragilità che devono essere costantemente monitorate - ha dichiarato Riccardi -; è però è importante che la stessa popolazione si faccia parte in causa in un rapporto continuativo e reciproco con le istituzioni. Solo collaborando possiamo dare seguito a quella vigilanza che è anche importante vicinanza alla montagna".

Le strutture interessate dal supporto dell'elicottero della Protezione saranno: nella Val Cellina - Dolomiti friulane i rifugi Pussa e Pacherini per trasporto di rifornimenti e dotazioni mentre per il bivacco Pacherini ci sarà trasporto di materiali per la sua sistemazione strutturale; in Val Pesarina saranno aiutati il rifugio De Gasperi in caso di crisi idrica delle sorgenti in quota, mentre per la ferrata 50 ci sarà il trasporto in quota dei materiali necessari alla sua sistemazione dopo i danni subiti dal maltempo.

Nelle Alpi Giulie saranno interessati i rifugi Gilberti, Grego, Pellarini per trasporto in quota di rifornimenti e materiali per la loro manutenzione e risistemazione dopo Vaia. Per i bivacchi Suringar, Cividale, saranno trasportati in quota i materiali necessari alla loro manutenzione. Il bivacco Lomasti sarà sostituito da una struttura completamente nuova.

"Queste sono opere di supporto ordinario e straordinario - ha ribadito il vicepresidente Riccardi - un piccolo contributo alle attività della montagna che, nel turismo, ha una importante fonte di reddito. Alcuni interventi si sono resi necessari dopo le devastazioni della tempesta Vaia dell'ottobre scorso che ha colpito anche le strutture in quota".

Ricordando i danni patiti dalla montagna a causa di Vaia, Riccardi ha voluto ribadire che domani, alle 11, sarà posata la prima pietra per il rifacimento del ponte di San Martino ad Ovaro.

"La nostra è un'attenzione trasversale, che va dalla valle fino in quota: Vaia ha portato devastazioni che, come per i boschi, guariranno in 100 anni. In 9 mesi stiamo aprendo oltre 250 cantieri in tutte le zone colpite. Ancora una volta l'operatività delle genti del Friuli Venezia Giulia ha confermato la sua capacità di reazione" ha concluso Riccardi.