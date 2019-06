Elicottero in sorvolo per la sicurezza del territorio

La Protezione civile del Fvg è sempre operativa, anche quando non ci sono emergenze in corso. E' proprio in questi periodi di 'calma' che vengono svolte molte delle verifiche di routine dei presidi e delle aree destinate ai mezzi della Protezione civile regionale.



Oggi, informa la Protezione civile sui canali social, sono in corso le verifiche delle elisuperfici comunali, secondo la pianificazione di emergenza. Se avvistate o sentite un elicottero in sorvolo a bassa quota, nessun pericolo! Si tratta di un monitoraggio programmato che "serve a garantire la sicurezza in caso di emergenza".





Foto della Protezione Civile Fvg (Ragogna)