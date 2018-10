Scuole chiuse domani, in Friuli, nelle zone colpite dal maltempo e rientranti nella zona rossa dell'allerta meteo, da Gemona fino al Pordenonese. La riunione dell’unità di crisi per #AllertamentoFVG ha deciso di chiudere scuole nella provincia di Pordenone e nelle montagna (da Gemona in su) invitando in queste zone a non effettuare spostamenti non necessari nella giornata di domani.

Lo ha annunciato il presidente del Fvg Fedriga.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO