Emergenza maltempo in Fvg: ancora 10mila utenze senza corrente. Nuovo stato di allerta meteo

Dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio diverse località della regione e in attesa di un nuovo fronte temporalesco, si continua a lavorare, alacremente, per cercare di riportare la situazione alla normalità e risolvere le emergenze più gravi. Sono operativi 121 volontari con circa 40 mezzi a supporto delle attività nelle zone colpite dalle alluvioni.

La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo allerta meteo, di livello giallo, per domani, 1 novembre. Le previsioni annunciano, in mattinata, piogge sparse, più abbondanti sulla fascia prealpina, specie a ovest, dove potrebbero essere localmente anche intense, deboli, invece, sulla costa, con vento moderato da nord-est. Nella seconda parte della giornata piogge anche intense, più estese su tutte le zone, localmente anche temporalesche, con Scirocco moderato sulla costa. Le piogge dovrebbero cessare in tarda serata.

SITUAZIONE. Risultano ancora isolati Sappada, Forni Avoltri e Rigolato, mentre il comune di Erto e Casso risulta raggiungibile solamente da Longarone. Sono otto le persone evacuate, che non hanno ancora potuto far rientro in casa. Sono ancora 10mila le utenze elettriche non alimentate, soprattutto in montagna: 8mila nell’area udinese e 2mila nel Pordenonese.

Si segnalate frane e dissesti idraulici ad Azzano Decimo, Fiume Veneto, Ravascletto, Moggio Udinese, Sagrado, Chiusaforte e Prata. Disagi per caduta alberi a Trieste, Tolmezzo, Enemonzo, Socchieve, Staranzano, Cimolais, Terzo d’Aquileia, Erto e Casso, Ravascletto e Zuglio.

VIABILITA’

• SR UD 23 "della Val d'Incaroio" aperta con possibilità di transito controllata fino al km 14+000 (centro abitato); chiusa dal km 14+000 al km 16+425 con intervento di messa in sicurezza in corso

• SR UD 24 "della Val Pontaiba" aperta fino al km 7+600; chiusa dal km 7+600 al km 9+461 fuori dal centro abitato con intervento di messa in sicurezza in corso

• SR PN 1 chiusa dal km 67+600 (ponte sull’Arzino) al km 68+900 (bivio Pielungo)

• SR PN 57 “di Campone” chiusa dal km 11+300 al km 16+500

• SR PN 27 loc. Rauscedo guado chiuso dal km 11+500 al km 13+500

• SR PN 51 loc. Cordenons guado chiuso dal km 4+000 al km 5+800

• SR PN 25 "di Tamai" chiusa al km 4+800 loc. Brugnera.

ATTIVITA’ DI SOCCORSO E COORDINAMENTO. Dalla sede di Palmanova sono stati forniti 11 generatori per alimentare le farmacie dei comuni di Villa Santina, Treppo Carnico e Forni Avoltri. Generatori sono stati resi disponibili per alimentare le Case di Riposo di Villa Santina e Rigolato. Sono in partenza altri 11 generatori di alta e media potenza a supporto dei Comuni, soprattutto in Carnia, tuttora in black out.

Fornite anche apparecchiature come motoseghe e motopompe per interventi di ripristino. L’elicottero è stato inviato a Erto e Casso per verifiche sull’acquedotto Val Zemola, al rifugio Maniago e Casera Dita per il crollo del ponte pedonale sul torrente Mesazzo. Un ulteriore mezzo aereo è stato utilizzato per verificare la situazione di Sappada (tuttora isolata) e Sutrio. Attivato, con il supporto dei radioamatori, il collegamento radio tra Sappada e la centrale operativa di Palmanova. Ulteriore attività aerea per soccorso bestiame in quota.

Si sta operando con i tecnici del pronto intervento per la gestione dei primi interventi di emergenza in Val Degano, Val But, Alta Val Tagliamento, Sauris, Prato Carnico e Ravascletto per interventi su frane e viabilità; contestualmente si sta provvedendo al censimento degli edifici pubblici che hanno subito danni alle coperture per provvedere a interventi immediati di messa in sicurezza temporanea in vista di possibili nuove precipitazioni.

FIUMI E INVASI. La situazione dei fiumi Cellina, Meduna e Tagliamento è in normalizzazione; le dighe di Ponte Racli e Ravedis continuano a scaricare con flussi al di sotto dei 300 mc/s. Il livello dei fiumi in mattinata è in calo.