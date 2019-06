Era ai domiciliari, lo trovano a bere al bar

Era ai domiciliari, ma si è fatto pizzicare al bar. La Polizia di Stato di Gorizia ieri pomeriggio ha arrestato un 27enne per evasione. Durante un controllo, una Volante della Questura lo ha riconosciuto tra gli avventori di un locale in via Crispi. Il giovane si è giustificato dicendo che aveva un permesso di lavoro e che era appena arrivato al bar per una breve sosta, sulla strada del rientro a casa.

Gli accertamenti, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, hanno però smentito la sua versione dei fatti. Il 27enne, infatti, si era assentato dal lavoro già dal primo pomeriggio ed era al bancone da oltre due ore, ordinando più volte da bere per sé e per alcuni clienti. Il giovane è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Gorizia.