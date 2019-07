Eroina in classe, ecco come agivano le spacciatrici pordenonesi

In eroina finivano anche i regali in denaro dei nonni e, per spacciarla, anche nei bagni del liceo Leopardi Majorana di Pordenone, davano appuntamento tramite whatsapp ai giovani clienti. Per uno di questi sono state documentate oltre 50 cessioni. Sono alcuni particolari riguardanti l’attività della banda composta da tre ragazze del Friuli occidentale dedita allo spaccio di eroina sgominata ieri dai carabinieri di Aviano e Polcenigo.

Stando a quanto emerso dalle indagini, la 20enne Asia Conte di Zoppola, la 19enne Eleonora Colonna di Cordenons e la 20enne Anna Santarossa di Zoppola, avevano maturato nel tempo uno stretto rapporto. Se all’inizio delle indagini, partite ad aprile, le tre erano diffidenti una verso l’altra, tanto da controllare il peso dell’eroina perché pensavano di essere imbrogliate, con il passare del tempo avevano raggiunto un rapporto di reciproca stima, soprattutto dopo l’ospitalità fornita a Conte, buttata fuori di casa dalla famiglia, e l’aiuto nel cercare l’eroina gettata fuori da un finestrino dell’auto nel tentativo di eludere un posto di controllo dei carabinieri.

Le tre si 'pungolavano' a vicenda per rifilare l’eroina, spesso nascosta tra le parti intime, a un prezzo più alto di quello 'di mercato', a persone di cui avevano scarsa reputazione. Puntavano a essere più solerti anche nel chiedere il denaro ai clienti quando erano a corto di liquidità.

Per contattare i clienti, oltre una ventina quelli identificati, usavano whatsapp e telegram e tra di loro utilizzavano un linguaggio caratterizzato da turpiloqui e un gergo, come “sono in riserva” intendendo di essere a corto di stupefacente o “tramacciare per la sbubba” nel senso di contrattare il prezzo della droga. Per raggiungere Mestre, dove si riforniva, Conte guidava la propria Lancia Y, la Hyundai i20 della madre o la Fiat Punto della Santarossa per eludere i controlli.