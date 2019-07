Esce di casa, al rientro trova tutto a soqquadro

Esce di casa e, al suo rientro, trova tutto a soqquadro. Brutta avventura per un’udinese che, ieri sera, rincasando, ha scoperto che l’abitazione era stata visitata dai ladri. I malviventi hanno agito durante l’assenza del proprietario, tra le 20.30 e le 23.30.

Dopo aver scavalcato la recinzione, hanno usato una scala trovata in giardino per salire in terrazza. Lì hanno forzato una finestra e si sono introdotti all'interno. Con calma, hanno rovistato in tutte le stanze, riuscendo a fuggire con collane e monili. Sul caso indagano i Carabinieri.