Esce di strada con la moto: morto un centauro di 46 anni

Terribile schianto all’alba in località di Aurisina all’incrocio tra la strada statale 14 e la provinciale 1. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Aurisina, intervenuti per i rilievi, un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote, una Suzuki, andando a impattare contro una roccia per poi sbalzare aterra.



I traumi riportati sono stati fatali e l’equipe medica dell'ambulanza intervenuta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il centauro è Luciano Zeriali di 46 anni di San Dorligo della Valle. Per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi le due arterie sono rimaste chiuse in quel tratto per un’ora, all’incrocio tra la Ss14 e la Sp1. È successo questa mattina presto, intorno alle 5.