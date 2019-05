Esce di strada e carambola nel fosso, ferita una ragazza

Grave incidente nel primo pomeriggio lungo la strada regionale 352, all'ingresso di Santa Maria la Longa, in direzione sud. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, una ragazza di 26 anni che stava guidando una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un palo per poi finire nel fosso che costeggia la carreggiata.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. La conducente, una giovane straniera residente a Tarcento, rimasta intrappolata nell'abitacolo, è stata estratta dai pompieri e poi presa in consegna dai sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale di Udine. Fortunatamente, pur presentando diverse fratture sospette, non sarebbe in gravi condizioni.