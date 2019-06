Esce di strada e si schianta contro un platano

Brutto incidente, intorno alle 20, lungo la statale 14 Triestina nel tratto che prende il nome di via Ramazzotti, a Cervignano del Friuli, poco prima della rotonda per Ruda.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi e accertamenti, oltre che per la viabilità, una donna che era alla guida di una Bmw Sv ha perso il controllo e si è schiantata contro un platano.

Immediatamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano e i sanitari con un'automedica e un'ambulanza. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale di Palmanova.