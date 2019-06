Esercitazione della Royal Netherlands Air Force in Carnia

Non saranno di certo passati inosservati gli elicotteri militari che in questi giorni stanno sorvolando la Carnia e non soltanto. Si tratta infatti di un'esercitazione militare che proseguirà fino al 28 giugno sui cieli della Carnia e che interessa i velivoli militari della Royal Netherlands Air Force. Gli elicotteri Boeing Ch47 'Chinook', che possono raggiungere il peso di 18 tonnellate, dalla base di Rivolto raggiungeranno, sia di giorno sia di notte, i monti della Carnia, in base agli accordi bilaterali Italia-Olanda. Il 2° Stormo assicurerà supporto logistico all'esercitazione.