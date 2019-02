Esplode anche in Fvg il caso del medico no vax Fabio Franchi

I Carabinieri del Nas hanno fatto controlli nell’abitazione del medico triestino no vax Fabio Franchi, al centro di una violenta polemica dopo la pubblicazione di un post su Facebook lo scorso 22 febbraio. “Sto cercando un bambino, rigorosamente volontario, che abbia parotite in atto e sia residente nelle Marche", ha scritto Franchi su Facebook. "Non posso spiegare più di tanto per ora. Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione”.

L’appello ha scatenato reazioni da più parti e ha portato la Procura della Repubblica di Trieste ad avviare indagini preliminari. Al termine dei controlli, i Nas hanno inviato una relazione, oltre che alla Procura, al Ministro della Salute, Giulia Grillo.

Allo stesso ministro si è rivolta, con un’interrogazione, la deputata di Forza Italia, Sandra Savino, chiedendole di riferire in Aula sull’intera vicenda, che presenta ancora molti aspetti da chiarire.

Franchi, che ora è in pensione, è stato dirigente medico nelle strutture sanitarie pubbliche triestine e, di recente, si è cancellato dall’Ordine dei Medici del capoluogo giuliano.