Esplode una bombola, panico in via Mantova

Bombola esplosa in una casa di via Mantova, a Udine. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 15 e ha allarmato tutto il vicinato. Un uomo che stava utilizzando il gas nella parte retrostante della sua abitazione è stato colpito al volto ma, miracolosamente, è rimasto illeso, riportando solo qualche lievissima bruciatura.

L'esplosione ha causato un principio d'incendio che ha interessato alcuni materiali in plastica e una catasta di legna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.