Esplosione nella notte a Friume Veneto, a fuoco un garage

Paura nella notte a Bannia di Fiume Veneto dove, in via Piave, intorno alle 22, è scattato l'allarme per un forte botto causato da un'esplosione. Al loro arrivo i pompieri, provenienti dal Comando di Pordenone, hanno trovato fiamme alte provenienti da un'autorimessa adiacente a un'abitazione.

A supporto sono arrivate anche due squadre dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento, per un totale di sei automezzi e 15 operatori, che hanno lottato contro il tempo per salvare la casa dalle fiamme. Nulla da fare, invece, per il garage: i danni sono stati ingenti, tanto che le squadre non hanno potuto far altro che estinguere l'incendio e mettere in sicurezza ciò che restava della struttura.

L'intervento si è concluso intorno alle 3. I pompieri sono riusciti a tagliare le fiamme e l'abitazione è stata danneggiata solo in parte. Le cause dell'esplosione potrebbero essere legate a una fuga di gas e comunque sono in corso di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Sul posto i Carabinieri di Azzano Decimo e precauzionalmente anche l'equipaggio di un'ambulanza.