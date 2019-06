Europei Under 21, tutto liscio al Nereo Rocco

Si è giocata nel pomeriggio, a Trieste, la prima partita in programma allo stadio Nereo Rocco che ha ospitato la nazionale serba e austriaca per il Campionato Europeo Under 21.

Un evento importante che non ha registrato criticità. Lo stadio senza barriere e completamente ristrutturato ha accolto i tifosi di tutte le età, perché il calcio vuole essere un momento di aggregazione e di socialità, soprattutto per le famiglie.

Massima la collaborazione tra le Forze di Polizia, la Figc, la Uefa ed i diversi attori istituzionali a vario titolo coinvolti.

La partita è stata vinta dall'esordiente nazionale austriaca per due reti a zero.