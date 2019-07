Europeo U21, denunciati 14 tifosi al Friuli

Denunciati dalla Polizia di Stato della Questura di Udine 14 tifosi che, durante la ultime due partite di calcio degli Europei Under 21 disputatesi a Udine, ieri sera e la scorsa domenica, hanno scavalcato i divisori che isolano i settori dello stadio Friuli. Si tratta di cittadini austriaci e tedeschi di età compresa tra i 27 e i 42 anni, e di una ragazza italiana.

Tre tifosi sono stati, poi, denunciati per minaccia e lesioni per aver tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli steward. Un uomo, infine, è stato deferito in stato di libertà per essere stato trovato in possesso di grimaldelli nel posteggio dello stadio.