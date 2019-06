Evade dai domiciliari e tenta un colpo al mercato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di via Hermet, a Trieste, hanno arrestato in flagranza un 25enne originario dell’Argentina, per i reati di evasione, tentato furto e furto aggravato di energia elettrica. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti al mercato settimanale di Piazza Foraggi, dove un ambulante aveva segnalato di aver appena subito il tentato furto del borsello.

L’esercente aveva appoggiato il portafogli sopra al bancone quando un giovane se n'è impossessato e ha tentato la fuga. La vittima ha avuto la prontezza di reagire immediatamente, riappropriandosi della refurtiva. Non è invece riuscito a bloccare il malfattore, che si è divincolato e si è allontanato. Le immediate ricerche da parte dei militari dell’Arma, hanno consentito d'individuare l’autore del gesto, già noto alle forze dell’ordine, poco distante dal mercato.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari, dai quali era evaso. Quando i Carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa per sottoporlo nuovamente alla misura cautelare, si sono accorti che il 25enne aveva manomesso i contatori dell’energia dello stabile, realizzando un allaccio abusivo alla colonna di erogazione.