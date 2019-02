Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma non è riuscito a resistere alla tentazione di andare al bar. Per questo i Carabinieri di Feletto Umberto hanno fermato un 52enne friulano, 'evaso' da casa per l'ennesima volta e pizzicato dai militari mentre usciva da un locale.

L'uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza notturna. Per il 52enne si sono aperte le porte del carcere e sarà giudicato per direttissima.