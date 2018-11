Evasione, alcol, droga e porto d’armi: sette denunce e un arresto

In questi giorni, i Carabinieri di Udine hanno denunciato sette persone per evasione, porto ingiustificato d’armi, guida in stato di ebbrezza, violazione del divieto di ritorno e detenzione di stupefacente per uso personale.

Nei guai un 68enne residente in Alto Friuli, sorpreso mentre violava i domiciliari; un 19enne albanese residente in città, trovato in possesso di un tirapugni; un 28enne della Bassa fermato alla guida della sua auto in stato di ebbrezza, e un 26enne pakistano sorpreso in violazione del foglio di via obbligatorio. Quest’ultimo, assieme ad altri due connazionali, è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, del peso complessivo di 6 grammi.

Denunciato anche un 19enne domenicano che, in un locale del centro di Udine, ha avuto un diverbio con un avventore, minacciandolo con un coltello da cucina.

Infine, un 32enne friulano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Aveva con sé 12 grammi di cocaina e un grammo di hashish.