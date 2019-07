Ex Cavarzerani, è scattato l'esodo dei migranti

Sono state avviate questa mattina presto le operazioni di trasferimento dei migranti dall'ex caserma Cavarzerani di Udine. Su disposizione del Viminale, come annunciato nei giorni scorsi, saranno 2mila gli stranieri che, dalle strutture di accoglienza del Fvg, saranno spostati in altre regioni.

Nelle ultime settimane, nel centro udinese si era registrato un significativo aumento del numero di profughi, anche per effetto dei nuovi ingressi in arrivo dalla rotta balcanica, intercettati nella zona dell’Altopiano carsico.

Poco più di due mesi fa, i migranti alloggiati nella struttura di via Cividale erano 270. In questi giorni, come riferito dal consorzio Matrix, che ha in gestione l’ex caserma, il numero era salito a 400.