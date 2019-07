Fa cadere lo scooter e poi prende a calci gli agenti

Nottata movimentata in Questura a Udine. Protagonista un 59enne friulano che, poco dopo le 2, è stato notato dall’addetto alla vigilanza degli uffici mentre, ripreso dalle telecamere, ha fatto cadere a terra, danneggiandolo, uno scooter parcheggiato sul ciglio della strada, di proprietà di un agente delle Volanti impegnato nel turno notturno, prima di allontanarsi.

Immediatamente seguito a piedi dall’addetto alla vigilanza e dal capoturno, l’uomo è stato raggiunto e, con l’ausilio di una Volante, portato in ufficio per gli accertamenti del caso. Sceso dall’auto, però, l’uomo ha colpito un agente con calci alle gambe e alle braccia e ha opposto resistenza; gli operatori, con non poca fatica, sono poi riusciti a contenerne la furia.

Il 59enne è stato quindi arrestato per danneggiamento aggravato del motociclo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. In tarda mattinata, in sede di convalida dell’arresto, il gip del Tribunale di Udine ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il giudizio direttissimo.