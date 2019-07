Facilitare il pagamento del bollo auto con il Pos

"L'Amministrazione regionale si attiverà con l'Agenzia delle Entrate e il ministero dell'Economia e delle Finanze perché possano essere individuate soluzioni necessarie a favorire l'accesso al pagamento del bollo auto attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili quali il Pos". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli rispondendo a un'interrogazione che evidenziava come l'obbligo per i venditori di prodotti e servizi di accettare il pagamento della tassa attraverso la carta di credito non risulta puntualmente rispettato. Peraltro, il pagamento con sistemi tracciabili si rende necessario per percepire i contributi previsti per attività commerciali nelle zone di svantaggio.

Zilli ha precisato che "la scelta sull'opportunità di garantire o meno la disponibilità degli strumenti per il pagamento tramite Pos resta ad oggi nella sfera di autonomia privata dei singoli esercenti e non consente un intervento da parte dell'Amministrazione regionale". Al tempo stesso "il quadro normativo non prevede sanzioni nei confronti di coloro che non consentono - attraverso l'installazione delle postazioni Pos - l'utilizzo della moneta elettronica".

L'assessore ha segnalato, infine, che è stato recentemente abilitato attraverso il sito internet dell'Aci il pagamento online della tassa automobilistica anche per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, consentendo quindi a chi dispone degli strumenti necessari di utilizzare questa piattaforma per l'adempimento dell'obbligo tributario.