Faedis, malore per una bimba di un anno

Momenti di paura a Faedis, lungo la strada che dal capoluogo porta a Torreano, e quindi a Cividale, per una bambina di un anno che improvvisamente si è sentita male.

La piccola, della zona, era sul passeggino. Con lei c'erano mamma e papà. Ha cominciato a piangere e poi si è sopita. I genitori si sono allarmati quando hanno visto il suo visino coperto di sangue.

Spaventati hanno chiamato subito i soccorsi: sul posto è intervenuta l'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. La bambina è stata portata in ospedale a Udine, accolta nel reparto di pediatria. Non è chiaro cosa le sia accaduto. Forse un problema legato al caldo che ha originato un episodio di epistassi importante. Non è in pericolo di vita e sta bene. L'episodio ha preoccupato molto le persone che si trovavano in quel momento lungo la strada, oltre al ponte del Grivo', vicino al negozio di mobili.