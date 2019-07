Falso allarme a Udine, va in scena la ricostruzione della rapina

Rilievi degli agenti della Polizia scientifica questa mattina in centro a Udine, a caccia di elementi utili alle indagini sulla rapina con sparatoria alla gioielleria Italico Ronzoni di via delle Mercerie, avvenuta sabato scorso. Su delega della Procura della Repubblica di Udine sono stati ricostruiti i fatti salienti: sono state convocate sul posto tutte le persone coinvolte, che hanno simulato quanto accaduto subito prima, durante e dopo il colpo.

C’erano tra gli altri l’orafo aggredito, un passante e un finanziere, che si sono mossi, ripresi da un agente della Polizia di Stato, esattamente come hanno fatto sabato. Per consentire la ricostruzione di quanto accaduto, le aree interessate, a partire da una zona del porticato di via Mercatovecchio, sono state delimitate per impedire il passaggio di estranei alla ricostruzione. A un certo punto è stato chiesto agli operai impegnati nel cantiere di sospendere momentaneamente le attività, per impedire che il rumore dei macchinari utilizzati disturbasse le attività delle forze dell'ordine. Sul posto erano presenti anche Francesco Leo e Massimiliano Ortolan, dirigenti rispettivamente della Squadra Volante e della Mobile della Questura di Udine.

La presenza di tanti agenti ha attirato l’attenzione di molti curiosi, non solo udinesi, ma anche turisti di passaggio in città. Qualcuno, consapevole della sparatoria di pochi giorni fa, si è anche spaventato alla vista della Polizia, temendo si fosse verificato qualche altro fatto criminale.