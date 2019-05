Fermano un uomo in stato di alterazione, applausi per due poliziotti

Ieri pomeriggio, nella zona di Corso Garibaldi, in centro a Pordenone, due poliziotti sono intervenuti per fermare uno straniero che, particolarmente alterato, rappresentava un pericolo per sé e per chi gli stava accanto.

Come spesso accade, all’arrivo della Volante, si è formato un capannello di persone che ha seguito con attenzione tutta la scena. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, bloccato e ammanettato l’uomo, riuscendo comunque a garantire al fermato il massimo rispetto, evitando che potesse farsi del male.

Tra quanti hanno assistito alla scena c’era anche una funzionaria della Polizia di Stato in pensione che ha preso carta e penna e ha scritto al Questore Marco Odorisio per riferire i complimenti raccolti da tutti i presenti. “Ci tenevo a testimoniare come tante persone, che mi hanno riconosciuta, si sono avvicinate per complimentarsi dell’operato della pattuglia che ha gito con grande professionalità e umanità”, si legge nella lettera inviata al Questore, che ha voluto condividerla con la stampa proprio per far sentire ancora più forte l’ideale applauso di quanti hanno assistito all’operazione.

“Mi sono sentita ancora una volta orgogliosa dell’uniforme che ho portato per tanti anni e che ora ho fisicamente consegnato, ma che mi resta cucita sulla pelle. Spero che i complimenti che ho ricevuto ieri vengano anche pubblicamente riferiti ai colleghi perché li meritano davvero”.