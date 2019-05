Fermati con due chili di droga: due arresti a Udine

Doppia operazione della Squadra Mobile di Udine, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan, nel week end appena trascorso.



Sabato mattina, a seguito di alcune segnalazioni, il personale della Squadra Mobile di Udine ha controllato l'abitazione di un 58enne senegalese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e domiciliato in un appartamento situato in prossimità dell'ospedale Santa Maria La Misericordia, è stato trovato in possesso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento e il sequestro di 600 grammi di Hashish, 13 grammi di eroina, 40 grammi di cocaina e materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento delle sostanze. All'interno della casa sono stati trovati anche 2700 euro in contante, probabile ricavo della sua attività illecita, nonché documenti falsi. Il senegalese, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e per possesso di documentazione alterata e trasferito nel carcere di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Sempre a Udine gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, insieme ai colleghi della Mobile della Questura di Trieste, hanno fermato per un controllo nella zona della stazione dei treni una donna che viaggiava con una borsa termica con dentro un chilo e trecento grammi di marijuana. A finire in manette, per detenzione di droga a fini di spaccio, una cittadina nigeriana non nota alle forze dell’ordine, residente in Veneto. La marijuana, che era stata occultata dalla donna nella borsa termica del marker, è stata posta sotto sequestro. La straniera è stata accompagnata nel carcere di Trieste.