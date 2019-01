Fermati due passeur a Villesse

La Polizia di Frontiera di Gorizia, assieme al personale della Squadra Mobile della Questura, ha fermato per un controllo, al casello autostradale di Villesse, due auto che viaggiavano in colonna. A bordo di una Citroen C5 con targa slovena e di una Ford B-Max con targa italiana, oltre ai due conducenti, c'erano otto cinesi, sprovvisti di qualsiasi titolo per l’ingresso nel territorio nazionale. In particolare due donne, di 22 e 21 anni, hanno esibito passaporti cinesi appartenenti però ad altre persone.

Le due ragazze sono state arrestate per aver fornito false generalità, mentre i conducenti delle due macchine, uno sloveno di 41 anni e un cinese di 45 anni, regolarmente residente in Italia, sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le altre sei persone, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 28 e i 54 anni, sono state riammesse in Slovenia e affidate alle Forze dell'ordine.