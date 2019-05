Fermato con un chilo di cocaina a Pradamano. Ora è in carcere

Si sono concluse le procedure di estradizione per il 47enne colombiano Edinson Gonzales Vivas, arrestato nel 2018 in Colombia a seguito dell'internazionalizzazioe del provvedimento di cattura ed è stato consegnato all'Italia. La condanna alla pena di 7 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione era stata emessa dal Tribunale di Udine per reati in materia di stupefacenti.

I fatti si riferiscono al novembre 2009, quando, a Pradamano, il colombiano, con un connazionale, era stato trovato in possesso di un chilo di cocaina. Quando erano intervenute le forze dell'ordine i due uomini, che si trovavano a bordo di una vettura, avevano cercato di scappare ma erano stati fermati. Avevano posto una decisa resistenza fisica che aveva reso particolarmente difficile e pericoloso il loro blocco.

Le indagini che sono scattate subito da parte della Polizia di Stato della Questura di Udine hanno portato a disarticolare un sodalizio criminale composto in prevalenza da cittadini sudamericani, dedito allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti in Friuli.

Le indagini svolte dalla Polizia di Stato di Udine, insieme alla Direzione Centrale della Polizia Criminale e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia hanno permesso di rintracciare il condannato in Colombia, dove è stato arrestato. Adesso si trova nel carcere di Civitavecchia.