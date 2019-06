Festa dei Carabinieri, reati in calo in tutto il Fvg

Aumenta il senso di sicurezza, calano i reati (mille in meno) che creano allarme sociale come furti in casa, furti sulle auto, rapine. Aumentano le truffe e le frodi informatiche. Rassicurante il bilancio dell'attività dell'Arma dei carabinieri nel 205° anniversario di fondazione.

A illustrare l'operatività degli ultimi 12 mesi il generale di brigata Vincenzo Procacci, comandate della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia e il comandante provinciale di Udine, il colonnello Alfredo Vacca. In tutta la regione sono stati svolti 71mila servizi esterni di controllo sulle strade; 371mila le ore di controllo dei militari.